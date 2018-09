Gelingt dem angeschlagenen Euro ein Comeback?

Die geldpolitischen Erwartungen könnten die Gemeinschaftswährung Euro von nun an stärker begünstigen, sagt die Commerzbank AG, die eine frühere Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank als derzeit von den Märkten eingepreist sieht. Für die Fondsmanager von Aviva Investors sehen die jüngsten Verluste des Euro übertrieben aus und die Devise sollte angesichts der Aussichten auf ein verbessertes Wachstum und geringere politische Risiken in der Region zulegen.

Gleichzeitig ist der Ausblick für den Dollar weniger günstig als zuvor, nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Skepsis gegenüber der Fähigkeit der Federal Reserve, das Tempo der Zinserhöhungen beizubehalten. Mark Kiesel von Pacific Investment Management Co. erwartet eine Verlangsamung der US-Konjunktur, was die Fed unter Druck bringen könnte, ihr Straffungstempo zu mäßigen.

"Wir erwarten, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus verlangsamt, während die EZB damit beginnt", sagt Esther Reichelt, Strategin bei der Commerzbank in Frankfurt. "Die wichtige Frage für den Euro wird sein, ob die EZB in der Tat eine sinnvolle Normalisierung beginnen wird und diese im Voraus in Abhängigkeit von der Inflationsdynamik in den nächsten Monaten und Quartalen eingepreist wird."

Reichelt und ihre Kollegen prognostizieren, dass der Euro von seinem derzeitigen Stand um acht Prozent auf 1,26 Dollar bis Ende 2019 steigen wird. Die Gemeinschaftswährung ist seit Ende März um mehr als fünf Prozent eingebrochen, nachdem sie im ersten Quartal 2,7 Prozent zugelegt hatte. Die Abwärtsbewegung hat laut ABN Amro Bank NV jetzt wahrscheinlich den Tiefpunkt erreicht.

Ausblick der EZB

Die EZB plant, ihr Aktiva-Kauf-Programm bis Dezember auslaufen zu lassen und möglicherweise Ende nächsten Jahres die Zinsen zu erhöhen. Anfang August sagte sie, dass die Beschleunigung des Lohnwachstums im Euroraum ein Vorbote höherer zukünftiger Inflation sei.

Die Commerzbank prognostiziert, dass die 10-jährige Bund- Rendite bis Ende 2019 um mehr als 60 Basispunkte auf 1,0 Prozent steigen wird, was einen geschätzten Anstieg der Benchmark- Treasury-Rendite um weniger als 40 Basispunkte in den Schatten stellt. Dies würde die Renditespreads zwischen den beiden Märkten zugunsten des Euro verengen.

Auf der anderen Seite des Atlantiks kommt auf den Dollar Gegenwind zu, angesichts der wachsenden Anzeichen, dass die US- Konjunkturstärke ihren Höchststand erreicht haben könnte. Die anhaltende Abflachung der Treasury-Renditekurve, die oft als Rezessionssignal gesehen wird, veranlasst Investoren dazu, den geldpolitischen Kurs der Fed in Frage zu stellen. Das mache den Greenback mittelfristig "weniger attraktiv", sagt Reichelt von der Commerzbank.

Fed-Dynamik

Als Fed-Chef Jerome Powell die Märkte für eine Zinserhöhung im September vorbereitete, sagte er in der vergangenen Woche, dass "es offenbar kein erhöhtes Risiko für eine Überhitzung gibt." Die Differenz zwischen den 10- und 2-jährigen Treasury- Renditen schrumpfte auf den geringsten Wert seit 2007, da seine Äußerungen als ’dovish’ wahrgenommen wurden.

Der Euro könnte auch angesichts der sich bessernden wirtschaftlichen Aussichten der Region vor einem Aufschwung stehen. Während das Risiko besteht, dass die Währung kurzfristig auf 1,15 Dollar fallen wird, dürfte sie bis Ende 2019 wieder auf 1,25 Dollar steigen, erwarten ABN-Amro-Strategen um Georgette Boele.

"Wir erwarten, dass die Schwäche in der Euroraum-Wirtschaft hinter uns liegt", schrieben sie in einem Analysepapier. "Es ist wahrscheinlich, dass die Erwartungen nach oben korrigiert werden, was Euro-Dollar unterstützen würde."

