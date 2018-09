Indonesien bezeichnet Abwertung der Landeswährung als "unlogisch"

Indonesiens Wirtschaftsminister Darmin Nasution hat die kräftige Abwertung der Landeswährung Rupiah im Zuge der Schwellenländer-Sorgen an den Finanzmärkten als unsinnig bezeichnet. "Es gab Dinge, die die Abwertung weiter vorantrieben, was wir für unlogisch halten", sagte der frühere Zentralbankchef am Dienstag in Jakarta. Sie spiegele nicht den Zustand der heimischen Wirtschaft wider. Die Rupiah ist in dieser Woche auf den niedrigsten Stand zum Dollar seit 20 Jahren abgerutscht. Die Regierung habe spekulativen Handel mit der Rupiah entdeckt, sagte Nasution.

Die Finanzmärkte befürchten, dass die Türkei-Krise auf andere große Schwellenländer wie Südafrika, Argentinien, Indien und Brasilien übergreifen könnte. Indonesien hat bereits mit Zinserhöhungen auf die schwache Landeswährung reagiert, um diese attraktiver zu machen.

(Reuters)