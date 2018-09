Indiens großer Bargeldflop

Wien. Im Herbst vor zwei Jahren hat Narendra Modi alle überrascht: Im Alleingang entschied der indische Premier, dass alle 500- und 1000- Rupie-Scheine über Nacht ihren Wert verlieren und gegen neue Scheine eingetauscht werden müssen. Das war keine kleine Nummer. Die beiden Banknoten zählten zu den beliebtesten im Land und machten wertmäßig 86 Prozent aller Banknoten im Umlauf aus.



Das Ziel der Nacht-und-Nebel-Aktion: Zig Millionen an Schwarzgeld, die Modi in den Tresoren korrupter oder krimineller Inder vermutete, sollten dadurch aus dem Verkehr gezogen werden. Ganz ähnliche Pläne wälzt die Europäische Zentralbank. Rund um den Jahreswechsel soll es bekanntlich dem 500-Euro-Schein an den Kragen gehen. Wieder steht der Kampf gegen Korruption und Geldwäsche ganz oben auf der Argumentationsliste der Befürworter. Ob das Ende für große Banknoten allerdings wirklich hilft, ist unklar. In Indien ist der Plan jedenfalls ordentlich daneben gegangen.

