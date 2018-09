Mehr Frauen in Aufsichtsräten

Seit Jänner gibt es auch hierzulande eine Frauenquote von 30 Prozent im Aufsichtsrat - und sie beginnt langsam zu greifen. Laut einer Studie des Beraters EY ("Mixed Leadership Barometer") sind von den 560 Aufsichtsratsmitgliedern der im Wiener Börse Index notierten Unternehmen 125 Frauen. Das sind um 19 mehr als noch im Dezember 2017.

Trotz dieses Anstiegs auf 22,3 Prozent an weiblichen Aufsichtsräten, ist die Quote von 30 Prozent aber noch nicht erfüllt. Die Einführung der gesetzlichen Frauenquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten börsenotierter Konzerne und Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern zeigt aber immerhin erste Effekte. Nun sei jedes fünfte Mitglied des Aufsichtsrates eine Frau, heißt es in der Studie. Zudem sind erstmals in gut jedem zweiten Unternehmen (55 Prozent) mindestens zwei Aufsichtsräte weiblich. Am höchsten ist der Anteil weiblicher Aufsichtsratsmitglieder derzeit in der Telekommunikationsbranche, wo jedes dritte Mitglied des Kontrollorgans eine Frau ist.

Eine Ausnahme ist die renommierte Rechtsanwältin Edith Hlawati: Sie ist sowohl bei der Post wie auch der Telekom Austria Aufsichtsrats-Präsidentin.

"Die Frauenquote zeigt bereits zaghaft Wirkung. Allerdings ist es immer noch ein weiter Weg zum Ziel. Nach wie vor erfüllt fast jedes zweite der verpflichteten Unternehmen, also elf von 25, die Frauenquote nicht", erklärt Helen Pelzmann, Partnerin EY Law. Die Zahlen würden zeigen, dass die Quote zwar kein Allheilmittel, aber doch ein notwendiger Türöffner sein kann. Vergleicht man die Verteilung in den Gremien, werde deutlich, dass gerade auf Vorstandsebene immer noch eindeutig Männer dominieren, so Pelzmann weiter.

In den Vorstandsetagen von Österreichs börsenotierten Unternehmen dominieren nach wie vor Männer: der Frauenanteil ist im Vergleich zum Dezember 2017 sogar leicht von 5,8 auf 5,2 Prozent zurückgegangen. Von den derzeit 191 Vorstandsmitgliedern sind nur zehn weiblich. 13 Prozent der Unternehmen haben mindestens eine Frau im Vorstand, bei 87 Prozent der Firmen ist der Vorstand rein männlich bestzt.

"Der Frauenanteil in Chefetagen stagniert auf niedrigem Niveau, und dies trotz erkennbarer Bemühungen", meint Pelzmann. Mit einer einseitigen Besetzung von Führungsetagen würden sich Firmen aber selbst schaden, denn dadurch verlieren sie an Attraktivität für Nachwuchskräfte.

Ein positiver Ausreißer ist die Konsumgüterbranche: Dort sind laut EY-Studie 14 Prozent der Vorstände Frauen.