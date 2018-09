Blufft die Regierung im 5G-Frequenzpoker?

Wien. Seit Monaten sitzen Österreichs Telekomunternehmen wie auf Nadeln. Sie warten auf die Auktion der Frequenzen, die für den Ausbau des 5G-Netzes notwendig sind. Die neue Mobilfunktechnologie 5G ist Grundvoraussetzung für viele Visionen von der digitalen Zukunft – die smarte Fabrik und autonomes Fahren funktionieren erst dann so richtig, wenn 5G erstmals die Übertragung von Daten in Echtzeit ermöglicht.



Das Problem: Telekom Austria, T-Mobile und Hutchison („3“) haben die Versteigerung der LTE-Frequenzen 2013 noch in schlechter Erinnerung. Zwei Mrd. Euro spülte die Auktion damals in die Kassa des Finanzministers. Viel Geld für den tatsächlichen Ausbau des LTE-Netzes blieb der Branche nicht mehr. Zumal die im Gegenzug als Förderung versprochene Breitbandmilliarde bis heute nur marginal geflossen ist. Diesmal sollte alles anders werden, gelobte die neue Regierung. Doch irgendwas hat da scheinbar nicht ganz so geklappt, wie erwartet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2018)