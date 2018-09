Brückeneinsturz in Genua: Autobahn-Manager im Visier der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach dem Brückeneinsturz in Genua mit 43 Toten unter anderem gegen den Chef des Autobahnbetreibers "Autostrade per l'Italia", Giovanni Castellucci, sowie gegen acht Manager der Gesellschaft. Dies berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Freitag.

Die Ermittlungen richten sich auch gegen vier hohe Funktionäre des Infrastrukturministeriums, die ihren Aufsichtspflichten nicht nachgekommen seien. Ermittelt wird insgesamt gegen 20 Personen, sagte der Staatsanwalt Francesco Cozzi am Donnerstag vor Journalisten. Die Vorwürfe lauteten unter anderem auf mehrfache fahrlässige Tötung im Straßenverkehr.

Benetton-Familie kontrolliert Unternehmen

Das Unternehmen "Autostrade per l'Italia", die in Italien ein Netz aus 3000 Kilometer Autobahnen betreibt, wird über eine Holding von der Benetton-Familie kontrolliert. Bei dem Unglück Mitte August war die Morandi-Autobahnbrücke auf einer Länge von mehr als 100 Metern eingestürzt. Unklar ist, ob vorangegangene Warnungen zum maroden Zustand der Brücke nicht ernst genommen und Instandhaltungen verschleppt wurden.

