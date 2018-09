September 2008: Als New York am Abgrund stand

Es lag etwas in der Luft an jenem Sonntagmorgen, am 14. September 2008 in Manhattan. Keine Angst und auch keine Panik wie etwa sieben Jahre zuvor nach den Anschlägen vom 11. September. Nein, vielmehr eine vorsichtige Anspannung, ein Gefühl der Unsicherheit. Ob der Kaffeeverkäufer an der 14. Straße beim Union Square, der Portier des Plaza Hotels am Central Park oder die vielen Touristen am Times Square: Sie alle wussten, dass in New York gerade etwas Historisches passiert. Mit schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft.

