10. September 2008: Lehmans Flucht nach vorn

Wien. Zehn Jahre nach der größten Finanzkrise seit den 1930er-Jahren wirken 3,9 Milliarden Dollar nicht mehr wie wahnsinnig viel Geld. Im Jahr 2018 rechnen wir schon in Billionen Dollar. Aber am 10. September 2008 sind 3,9 Milliarden Dollar genug, um Schockwellen durch die Märkte zu schicken. Das ist die Höhe des Verlusts im dritten Quartal, den das traditionsreiche Geldhaus Lehman Brothers an diesem Tag vermelden muss.



Richard Fuld, der charismatische CEO von Lehman, hat die Bekanntgabe der Zahlen einen Tag vorgezogen. Schon seit Wochen ist klar, dass seine Bank Probleme hat. Aber nicht, wie groß sie wirklich sind. Nach 158 Jahren steht Lehman Brothers an der Schwelle des Bankrotts. Die Dividenden werden gekürzt. Fuld ist zu diesem Zeitpunkt der längst dienende Geschäftsführer an der Wall Street. Er hat sich mit seiner aufbrausenden Art viele Feinde gemacht. Das soll sich bald rächen.

LEHMANS LETZTE TAGE Zäsur. Am 15. September 2008 musste Lehman Brothers, die damals viertgrößte Bank der USA, ihren Bankrott vermelden. Es war die bisher größte Pleite in der Geschichte der USA, und sie steht symbolisch für den Beginn der Finanzkrise. In dieser Miniserie verfolgt „Die Presse“ Lehmans letzte Tage im Jahr 2008.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.09.2018)