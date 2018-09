Rom. Am Sonntag verkündet Arbeitsminister Luigi Di Maio seinen Plan, nach dem in Italien künftig sonntags die Geschäfte geschlossen bleiben sollen, und am Montag geht der Großhandel auf die Barrikaden. Die neue Regierung in Italien will noch dieses Jahr ein Gesetz erlassen, das es Einkaufszentren und Supermärkten verbietet, sonntags und an Feiertagen zu öffnen. Die Begründung: Die italienische Familie müsse geschützt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.09.2018)