Großbritannien will mehr in umweltfreundliche Autos investieren

Die britische Regierung will mehr als 100 Millionen Pfund (rund 118 Millionen Euro) in die Entwicklung umweltfreundlicher Autos investieren. Das sagte Premierministerin Theresa May am Dienstag bei einem Gipfel zu emissionsfreien Fahrzeugen in Birmingham. Weitere 500 Millionen Pfund an Investitionen seien von Unternehmen wie etwa Aston Martin geplant.

Großbritannien solle den globalen Wandel zu abgasfreien Verkehrsmitteln anführen, so May. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Regierung in London angekündigt, dass ab dem Jahr 2050 in Großbritannien keine Autos mit Schadstoffausstoß mehr auf den Straßen sein dürfen. Neuwagen sollen bereits bis 2040 abgasfrei sein.

(APA/DPA)