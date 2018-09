Falsches Lob auf Tripadvisor? Ab ins Gefängnis!

"Die Forelle war völlig zerkocht“. Das klingt nicht gut, da will man nicht hin. Aber die harsche Kritik relativiert sich durch die Replik des Wirtes, dass dieser Fisch gar nicht auf seiner Karte steht. „Der Ober war total unfreundlich“ schockiert weniger, wenn man weiß, dass in dem Lokal nur Frauen servieren. Auch bei überschwänglichem Lob ist zuweilen Verdacht am Platze. Etwa wenn der Laden am Tag des vorgeblichen Besuchs gar nicht offen hatte.