Wie China sich russische Rohstoffe sichert

Wer aus der Erfahrung der vergangenen Jahre weiß, wie still das offizielle China für gewöhnlich Geschäfte mit Partnern anbahnt und wie lange sie diese dabei auch zappeln lassen, der konnte sich Mitte der Vorwoche nur noch wundern. Zwar posaunte der Staatschef der Volksrepublik, Xi Jinping, die Nachricht nicht selbst hinaus. Aber der russische Energieminister Alexandr Nowak tat dies an seiner statt und offenbar in seinem Sinne. Im Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin habe Xi „seinen Untergebenen aufgetragen, sich rasch um die Vereinbarung über russische Gaslieferungen nach China auf der Westroute zu kümmern“, sagte Nowak vergangenen Mittwoch auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok: „Die Einigung steht knapp bevor – es geht um etwa 30 Milliarden Kubikmeter“. Mit dieser Wendung hatte man zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechnet.