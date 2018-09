Deutschland will Firmen vor Übernahmen schützen

Berlin. Der Ausverkauf sensibler Technologien wird der deutschen Regierung allmählich zu bunt. Deshalb arbeitet das deutsche Wirtschaftsministerium fieberhaft an einer neuen Industriestrategie. Am Mittwoch hieß es in Regierungskreisen, dass ein Teil dieser Strategie auch sein könnte, unerwünschte Firmenübernahmen durch ausländische Investoren notfalls mit neuen Mechanismen wie einem Fonds abzuwehren. Der Fonds solle zweigleisig aufgestellt sein: „Zur Rettung sicherheitsrelevanter Unternehmen in finanzieller Schieflage sowie proaktiv zur gezielten Förderung von deutschen Schlüsseltechnologien.“

„Wir wollen von staatlicher Seite her einen Fonds zur Verfügung haben für Fälle, in denen sich absolut kein privatwirtschaftlicher Investor in Deutschland findet oder auch Garantien von der KfW letztlich nicht zum erwünschten Erfolg führen“, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen in Berlin: „Wir reden da von einer Milliarde Euro, die für den Fall der Fälle zur Verfügung stehen soll.“ KfW ist die staatliche Förderbank, die etwa zuletzt den Kauf eines Anteils am Stromnetzbetreiber 50Hertz durch einen Investor aus China verhindert hat.

Was es allerdings nicht geben soll, sei ein klassischer Staatsfonds, mit dem sich der Bund an Unternehmen beteiligt, stellte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Peter Altmaier in der Folge klar. Einen „reinen Staatsfonds zum Aufkauf von Firmen“ werde es nicht geben.

„China 2025“ bereitet Sorgen

Die Regierung beobachtet seit längerem das große Interesse chinesischer Investoren an zukunftsträchtigen Unternehmen in Deutschland und arbeitet an schärferen Instrumenten, um solche Übernahmen gegebenenfalls verhindern zu können.

China seinerseits arbeite stringent seine Strategie „China 2025“ mit dem Ziel ab, seine bestehenden Technologielücken zu schließen und den Weltmarkt im Bereich neuer Technologien zu dominieren, hieß es. Daher stünden deutsche Unternehmen mit speziellem Know-how auf dem „Einkaufszettel“.

Was übrigens den geplanten Aufbau einer eigenen Batteriezellen-Fertigung in Deutschland oder einem anderen europäischen Land betrifft, so ist dieser offenbar noch nicht fest vereinbart. „Wir sind zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres konkrete Ergebnisse haben“, sagte am Mittwoch eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. (ag./est)

