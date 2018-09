Ökonom Felbermayr: "Trumps Handelspolitik ist smart"

Die Presse: Was Trump da im Handelsstreit macht: Ist das Wahnsinn oder hat es Methode?



Gabriel Felbermayr: Es hat Methode. Trump will unbedingt die US-Leistungsbilanz verbessern. Das ist zwar ein dummes Ziel: Das Defizit ist Teil des Dollar-Privilegs. Langfristig über seine Verhältnisse leben, wer will das nicht? Die Amerikaner können sich das leisten. Aber wenn man das Ziel akzeptiert, dann ist es rational, Zugeständnisse zu erzwingen. Wenn Verhandlungen scheitern, müssten die USA auf die WTO-Regeln zurückfallen. Dieser Zwangsjacke entflieht Trump. Damit kann er ganz anders verhandeln. Das mag uns stören, weil wir Machtspiele nicht mögen. Und weil er uns unsympathisch ist, mit seinen Beleidigungen und Falschmeldungen. Aber seine Handelspolitik ist taktisch smart. Die Chance, dass er kriegt, was er will, ist nicht gering.



Wie verändert sich der Umgang?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.09.2018)