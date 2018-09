Sir Brian Unwin: „Brexit ist ein katastrophaler Fehler“

Die Presse: Sie machen kein Hehl daraus, dass Sie gegen den Brexit sind. Ausgewogen ist ihr Urteil also nicht. Was legitimiert Sie trotzdem, unsere Leser zu diesem Thema zu informieren?



Sir Brian Unwin: Dass ich beide Seiten gesehen habe. Ich verhandelte für Thatcher den „Briten-Rabatt“ heraus, in einer langen Nacht in Fontainebleau. Später stand ich sieben Jahre an der Spitze der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg. Das verschafft mir heute den nötigen Überblick.



Warum noch über den Brexit diskutieren? Wie Ihre Premierministerin Theresa May sagt: Er ist der „feierliche Wille” des Volkes, und wer ihn nicht respektiert, verrate die Demokratie.

