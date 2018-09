Deutschland steht vor überdurchschnittlicher Apfel- und Birnenernte

Das sonnige Frühjahr beschert Deutschland eine reiche Apfel- und Birnenernte: Die Obstbauern rechnen mit überdurchschnittlichen 1,1 Millionen Tonnen Äpfeln und fast 47.000 Tonnen Birnen in diesem Jahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Apfelernte werde knapp 17 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegen, die Birnenernte um 18 Prozent.

Im Vergleich zum regnerischen Jahr 2017 bedeute die diesjährige Ernte eine Steigerung um gut 82 Prozent bei Äpfeln und um 100 Prozent bei Birnen, erklärten die Statistiker. Äpfel werden demnach vor allem in der Bodenseeregion, im Alten Land in Niedersachsen und in Sachsen angebaut. Die größten Anbauflächen für Birnen liegen in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern.

(APA/AFP)