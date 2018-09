Nirgendwo in der EU wird so viel Zug gefahren wie in Österreich

Beim Schienenverkehr ist Österreich Spitzenreiter in der EU. Pro Kopf würden in der Alpenrepublik 2255 Kilometer im Jahr mit Zug, Straßen- und U-Bahn gefahren werden, der EU-Schnitt liegt bei lediglich 1090 Kilometern, wie aus Daten des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hervorgeht.

In Europa liege nur die Schweizer mit 2610 Kilometern vor Österreich. Laut einer Analyse des VCÖ auf Basis von Daten der EU-Kommission nehmen Tschechien mit 1.860 Kilometern und Frankreich mit 1.555 Kilometern Platz zwei und drei ein. Schlusslicht ist Litauen mit nur 100 Kilometern. Auf den Inseln Zypern und Malta gibt es gar keinen Schienenverkehr.

(Red./APA)