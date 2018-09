Suche nach Heißwasservorkommen in Wien

In Wien laufen seismische Messungen in der Hoffnung, hier auf tiefliegende Heißwasservorkommen zu stoßen. Vermessen werden die Gesteinsschichten im östlichen Raum der Bundeshauptstadt. Nach ersten Untersuchungen im vergangenen Jahr folgen nun detaillierte 3D-Seismik-Messungen im 2., 11. und 22. Wiener Gemeindebezirk.

In einer Präsentation des Projekts "GeoTief Wien" am 28. September in Aspern werden Geothermie-Experten von Wien Energie und OMV sowie der Klima- und Energiefonds den Forschungsfahrplan vorstellen.

(APA)