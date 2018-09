Wie der Mensch die Maschine zähmt

Die Maschine hat entschieden. Sie schickt Mahnschreiben aus, viele kurz vor Weihnachten. So erfahren die Betroffenen: Sie schulden dem Staat Geld. Laut Algorithmus haben sie mehr Sozialtransfers erhalten, als ihnen zusteht. Oft geht es um tausende Dollar. Viel sind verstört und wissen nicht, wie sie das Geld auftreiben sollen. Wenn sie nachfragen oder sich wehren wollen, hängen sie ewig in Hotlines. Kafka im Digitalzeitalter. Später stellt sich heraus: Von 200.000 Mahnungen, die über zehn Monate versandt wurden, waren 20.000 falsch. Ihre Empfänger schulden dem Staat gar nichts oder viel weniger als angegeben. Der „Robo-Debt“-Skandal in Australien schlug voriges Jahr hohe Wellen. Er zeigte: Computeralgorithmen spielen mit uns Schicksal.