Das Drama des russischen Rubels

Wenn Russlands junger und blasser Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin für einen Vergleich in die Witzkiste greift, kann dieser schon mal richtig hinken. Die massive Abwertung des Rubels, so Oreschkin vor zwei Wochen auf einem Moskauer Finanzforum, sei nicht mit der in anderen Schwellenländern wie Argentinien, Türkei, Südafrika oder Brasilien vergleichbar bzw. gar gleichzustellen. Vielmehr verhalte es sich wie beim Witz über den Sowjetherrscher Leonid Breschnew: Als dieser beim Wettlauf gegen einen einzigen Konkurrenten verlor, habe es geheißen, Breschnew habe einen Podestplatz errungen, während sein Gegner nur Vorletzter geworden sei. Ähnlich beim Rubel, so Oreschkin: Da heiße es, er sei die Fünftletzte von sechs Schwellenländerwährungen. Dabei gehöre er gar nicht zu den Schwächsten.



Zwei Wochen später scheint die Entwicklung Oreschkin auf den ersten Blick sogar recht zu geben. Nachdem die Währung seit April um fast ein Viertel und allein seit August um mehr als ein Zehntel abgewertet hatte, zog sie vorige Woche plötzlich um fünf Prozent an und machte so einen Teil der Verluste wett.



Das ist nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich den überraschenden Schritt vor Augen führt, den die russische Zentralbank am 14. September gesetzt hat. Sie erhöhte den Leitzins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld um einen Viertelpunkt auf 7,5 Prozent. Das kam einer Kehrtwende gleich. Die jetzige Anhebung ist nämlich die erste seit Dezember 2014. Damals – vor dem Hintergrund der begonnenen Ukrainekrise und des massiven Ölpreisverfalls – hatte die smarte Zentralbank-Chefin Elvira Nabiullina den Leitzins in einem Kraftakt von 10,5 auf 17 Prozent hochgerissen, um einen knapp bevorstehenden Bankrun und einen Zusammenbruch des Finanzsystems abzuwenden. Seither aber war sie damit beschäftigt, das Geld im Interesse der Wirtschaft wieder sukzessive billiger zu machen, indem sie den Zinssatz senkte.



Der erfolgreiche Kampf gegen die historisch hohe Inflation in Russland machte dies möglich. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes nämlich erwies sich ein Zielwert von vier Prozent Teuerung als realistisch – und wurde sogar unterschritten.