Handelskrieg: Kein Ende in Sicht

New York. Alles Bisherige war ein Abtasten, nun geht es erstmals so richtig zur Sache. Seit Beginn dieser Woche heben die USA Zölle auf die Hälfte aller Importe aus China ein. Die Konsumenten werden die Tarife in verschiedenster Form spüren. Handtaschen, Kühlschränke und eine ganze Reihe elektronischer Produkte dürften empfindlich teurer werden, sowohl im Billigladen in Arizona wie auch in den Luxusshops an der Fifth Avenue in Manhattan. Damit nicht genug: Schon in den nächsten Tagen könnte Donald Trump Zölle auf alle Produkte aus China verkünden.

Denn ein Ende des Handelskriegs zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften ist nicht in Sicht. Peking sagte für diese Woche geplante Gespräche ab, nachdem Washington die letzten Tarife auf Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Insgesamt heben die USA nun Zölle auf Waren im Wert von 250 Mrd. Dollar ein, die gesamten Einfuhren aus China beliefen sich im Vorjahr auf 505 Mrd. Dollar. Trump würde „schamlos Unilateralismus, Protektionismus und wirtschaftliche Hegemonie predigen“, verlautbarte Peking am Montag. Andere Länder würden „durch extremen Druck“ eingeschüchtert werden.

Die Wirtschaftswelt wartet jetzt auf die nächsten Schritte der beiden wichtigsten Spieler im globalen Handelsstreit. Peking hebt nun Zölle auf US-Lieferungen im Wert von insgesamt 110 Milliarden Dollar ein, die letzten Tarife auf mehr als 5000 Produkte mit einem jährlichen Volumen von 60 Milliarden Dollar waren vergangene Woche als Antwort auf Trumps Ankündigung verlautet worden. Damit belastet China nahezu die gesamten US-Lieferungen – sie betrugen im Vorjahr 134 Milliarden Dollar – mit Einfuhrgebühren.

China spricht US-Sojabauern an

Weil Peking kaum noch Möglichkeiten hat, US-Produkte mit Tarifen zu belegen, fährt das Regime nun andere Geschütze auf. In Iowa, einem wichtigen „Swing-State“ bei den anstehenden Wahlen im November, schaltete China seitenweise Anzeigen in einer Tageszeitung. Dabei werden die lokalen Sojabauern direkt angesprochen. Sie würden wegen des „Wahnwitzes des Präsidenten“ weniger nach Asien exportieren. Im Zuge des Handelsdisputs hebt Peking seit diesem Sommer 25 Prozent Zoll auf Sojabohnen ein. Die USA lieferten im Vorjahr Sojabohnen um zwölf Mrd. Dollar nach China.

Ob das bei Trump gut ankommt? Die Bauern sind dem Weißen Haus heilig, weil viele von ihnen in umstrittenen Wahlbezirken zu Hause sind und den anstehenden Urnengang entscheiden können. Für Beobachter ist es nur eine Frage von Tagen, bis der Präsident weitere Zölle ankündigt. „Wir wollen das nicht, aber wir haben wahrscheinlich keine Wahl“, schrieb Trump erst vergangene Woche auf Twitter. Dann würden auch Mobiltelefone oder Spielzeugwaren, die bisher großteils von den Tarifen verschont blieben, teurer werden.

Zeitungsinserate gegen Trump

Tatsächlich könnte Peking mit seinen Anzeigen in Iowa Trump sogar einen Gefallen getan haben. Der unfreie Marktzugang und die ungleichen Wettbewerbsbedingungen sind jene Argumente, mit denen der Präsident seine Zollorgien argumentiert. So müssen amerikanische Technologiefirmen beim Markteintritt einen Teil ihres Know-hows an chinesische Konkurrenten abgeben. Und eine chinesische Zeitung, die ungestraft US-Werbeeinschaltungen gegen das Regime veröffentlicht, wird sich wohl nicht finden lassen.

Während zwischen den USA und China also Eiszeit herrscht, könnte Trump an anderer Front allerdings noch diese Woche einen Erfolg verbuchen. Am Rande der UN-Versammlung wird der Präsident mit Japans Premier Shinzo Abe zusammenkommen, um einen Freihandelsdeal zu besprechen. Damit will Trump auch eine Nachricht nach Peking senden. Und signalisieren, dass er fest daran glaubt, letztlich am längeren Ast zu sitzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2018)