Deutsche Wirtschaft hofft auf Milliarden-Impuls durch Fußball-EM

Die deutsche Wirtschaft verspricht sich von der Austragung der Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land zusätzliche Geschäfte in Milliardenhöhe. "Das Sommermärchen von 2006 hat dem Handel einen geschätzten zusätzlichen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro gebracht", sagte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes HDE, Stefan Genth, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf die Weltmeisterschaft vor zwölf Jahren in Deutschland. "Von einer EM in Deutschland sind ähnliche Effekte zu erwarten." Das Turnier wird am Donnerstag vom europäischen Verband UEFA vergeben. Neben Deutschland bewirbt sich die Türkei als Ausrichter.

Eine Fußball-EM im eigenen Land könne sich positiv auf die Verbraucherstimmung auswirken. "Wenn es dann für die deutsche Mannschaft gut läuft, kaufen die Menschen neben Fanartikeln wie Trikots, Schals und Hüten auch mehr Lebensmittel und Getränke zum gemeinsamen Public Viewing und Grillen", sagte Genth. "Das sind wertvolle Impulse für viele Branchen."

Ähnlich schätzt das der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ein. "Meisterschaften im eigenen Land schlagen erfahrungsgemäß auf das Wirtschaftswachstum durch", sagte DIHK-Experte Volker Treier. Die WM 2006 beispielsweise habe rund ein Drittel Prozent Wachstum gebracht.

(Reuters)