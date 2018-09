Zu hohe BIP-Prognose im Wahlkampf

Wien. So eine starke Korrektur hat Österreich schon lange nicht gesehen. Am Dienstag revidierte die Statistik Austria die Wachstumszahlen für 2016 um mehr als 30 Prozent, jene für 2017 um knapp 15 Prozent. Ursprünglich hatten die Experten des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo 2016 ein reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent ausgewiesen. Für 2017 dann ein Wachstum von drei Prozent. Tatsächlich gab es den so suggerierten enormen Wirtschaftsaufschwung im Vorjahr aber nicht. In Wahrheit lag das Wachstum bereits 2016 bei zwei Prozent und stieg – noch immer durchaus beachtlich – ein Jahr danach auf 2,6 Prozent. Aber eben nicht auf drei Prozent. Wie konnte diese Fehlprognose passieren?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)