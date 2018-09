Diesel-Entschädigung

Wien. Sollte es Entschädigungen für Dieselautokunden in Deutschland geben, müsse das auch in Österreich kommen, forderte die Arbeiterkammer (AK) am Mittwoch, fünf Tage vor entscheidenden Polit-Beschlüssen zu dem Thema in Berlin. Die Regierung müsse sich dafür einsetzen, dass auch Österreichs Dieselfahrer nicht auf den Folgekosten manipulierter Abgaswerte sitzen bleiben, so AK-Direktor Christoph Klein.

In Deutschland mache jetzt Kanzlerin Angela Merkel Druck, damit die Autohersteller die Kosten übernehmen, so Klein. In Deutschland seien derzeit drei Optionen einer Entschädigung für Dieselbesitzer im Gespräch: ein Rückkauf der Wagen, eine Nachrüstung mit Katalysatoren oder ein Umtausch auf Wagen mit weniger Schadstoffausstoß. Die Einzelheiten sollen am Montag in Berlin präsentiert werden. „Für jede Option muss die Autoindustrie zahlen“, so die AK. Österreichische Autokunden dürften nicht schlechter gestellt werden. Auch der Autofahrerclub ÖAMTC sieht Handlungsbedarf: „Nachrüstungen wären jedenfalls besser als Fahrverbote, weil diese einer kalten Enteignung gleichkommen“, meinte dazu am Mittwoch der ÖAMTC. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)