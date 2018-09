US-Notenbank erhöht Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr

Wien. Keine Überraschung nach der Zinssitzung der US-Währungshüter: Die Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins erneut angehoben und will bis Ende kommenden Jahres noch vier Mal nachlegen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld steigt um einen Viertelprozentpunkt auf die neue Spanne von zwei bis 2,25 Prozent, teilte das Gremium rund um Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch mit.

Der Schritt war an den Märkten erwartet worden. Es war bereits die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr, zuletzt wurde der Leitzins im März und im Juni angehoben. Eine weitere Erhöhung dürfte gegen Ende des Jahres hinzu kommen, wie aus dem aktualisierten Ausblick der Währungshüter hervor geht. 2019 sollen dann drei Schritte nach oben folgen. Das hatte die Notenbank bereits im Sommer signalisiert.

Die Fed reagiert mit ihrer Zinspolitik auf die boomende US-Wirtschaft inklusive Vollbeschäftigung. Es dürfte weiter bergauf gehen: In ihrer aktuellen Wirtschaftsprognose gehen die Experten der US-Notenbank sogar von einem stärkeren Wirtschaftswachstum aus als bisher angenommen. Auch nächstes Jahr dürfte das Bruttoinlandprodukt etwas stärker zulegen als bisher vorhergesagt. Mit den Zinserhöhungen kann die Fed einer Überhitzung der Konjunktur vorbeugen, die von US-Präsident Donald Trumps radikaler Steuerreform zusätzlich befeuert wird. Die US-Börsen zeigten sich nach dem Zinsschritt mit Gewinnen.

Geld parken wird billiger

Während die US-Notenbank Fed die Zinsen laufend anhebt, verharrt die Europäische Zentralbank (EZB) weiter im Krisenmodus. Die führenden deutschen Wirtschaftsforscher erwarten, dass die EZB wohl erst Ende nächsten Jahres die Zinswende einleiten und danach die Zinsen weiter straffen wird. „Mit Verbesserung der wirtschaftlichen Lage dürfte die EZB langsam aus der unkonventionellen Geldpolitik aussteigen und ab dem Jahr 2019 die Leitzinsen schrittweise erhöhen“, heißt es im Herbstgutachten der Institute für die deutsche Bundesregierung.

Die Institute gehen davon aus, dass im Herbst 2019 zunächst der sogenannte Einlagensatz um 0,15 Punkte auf minus 0,25 Prozent gesetzt wird. Damit wäre es für die Banken nicht mehr so teuer, überschüssiges Geld über Nacht bei der Europäischen Notenbank zu parken. Beim eigentlichen Leitzins, der derzeit bei 0,0 Prozent liegt, dürfte ein erster Schritt nach oben um 0,25 Punkte Ende 2019 anstehen. Er ist der Schlüsselsatz für die Versorgung der Banken mit Geld. Die Wirtschaftsforscher erwarten, dass die EZB ihn 2020 noch zwei Mal erhöhen wird.

Die Ökonomen korrigierten in ihrem Herbstgutachten außerdem ihren Ausblick für die deutsche Konjunktur nach unten: das deutsche Bruttoinlandsprodukt dürfte heuer doch nur um 1,7 Prozent wachsen, statt um 2,2 Prozent wie noch im Frühling angenommen.

EZB hält Zinsen niedrig

Peter Praet, Chefvolkswirt der EZB, signalisierte, dass die Notenbank ihre Zinsen noch eine ganze Weile lang niedrig halten wird. „Unser Basisszenario, bei dem sich die Inflation in Richtung zwei Prozent bewegen wird, ist abhängig von sehr günstigen finanziellen Bedingungen.“ Die Währungshüter haben prognostiziert, den Leitzins noch mindestens „über den Sommer 2019“ hinweg konstant halten zu wollen. (Reuters/red.)

