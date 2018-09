China: Boykottaufruf gegen Schweden

Stockholm. Eigentlich ist Schweden derzeit bei chinesischen Touristen sehr angesagt. Die Kassen der schwedischen Hotels und Reiseveranstalter klingeln. Seit Anfang September kocht aber ein abstruser diplomatischer Konflikt zwischen dem Reich der Mitte und Schweden hoch, der dieses lukrative Geschäft zunehmend bedroht. Denn dieser hat nun sogar dazu geführt, dass Chinas Diktatur seine Bürger vor Reisen in den nordischen „Unrechtsstaat“ warnt und es in China Boykottaufrufe gegen H&M, Ikea oder Volvo gibt.

Der Auslöser des Ganzen ist bizarr. Anfang September kam die dreiköpfige chinesische Familie Zeng gegen Mitternacht in ihrem ausgebuchten Stockholmer Billighotel an. Ihr Zimmer hätten sie erst ab dem frühen Nachmittag des kommenden Tages beziehen können. Sie baten darum, in der Lobby übernachten zu dürfen. Nachdem die Empfangsdame die Familie erfolglos darum bat, erst am nächsten Tag wiederzukommen, rief sie die Polizei.

Die Familie Zeng, ein erwachsener Sohn und dessen Eltern, wurden aufsässig, schrien und weigerten sich zu gehen. Die zwei hinzugekommenen Polizistinnen mussten sie teils hinaustragen. Draußen legten sich alle drei auf den Bürgersteig, schrien und weinten. Alles vor der laufenden Handykamera eines berührten Passanten.

Die zunächst unschlüssigen Polizistinnen trugen die drei in den Streifenwagen und setzten sie direkt an der sieben Kilometer entfernten U-Bahnstation des Waldfriedhofs ab. Das sei Praxis bei Störenfrieden, die Beamtinnen hätten gemäß Gesetz gehandelt, kommentierte Oberstaatsanwalt Mats Ericsson, auch wenn er verstehen könne, dass so etwas für Touristen „dramatisch“ sei.

Der Handyfilm, auf dem die Chinesen, umringt von den beiden ratlos dreinblickenden Polizistinnen und einem Wachmann, weinend auf dem Bürgersteig neben ihrem Gepäck liegen und der Sohnemann in gebrochenem Englisch „Das ist Tötung, das ist Tötung“ schreit, verbreitete sich schnell in China und weltweit.

Aufschrei in China

Die großen chinesischen Zeitungen berichteten darüber. Und auch das Regime reagierte. „Chinesische Staatsbürger“ seien von der Polizei „misshandelt“ worden. Man habe sie in „Lebensgefahr“ gebracht und deren „Menschenrechte“ verletzt. China verlangte eine offizielle Entschuldigung aus Schweden und gab gegenüber seinen Bürgern eine Warnung heraus, weiter in das skandinavische Land auf Urlaub zu fahren.

Mitten in dieser ohnehin schon angespannte Situation goss der öffentlich-rechtliche TV-Sender SVT nun weiter Öl ins Feuer. In einem satirischen „Infofilm für chinesische Touristen“ gab er „Tipps, um Kulturzusammenstöße“ zu vermeiden. Unter anderem werden Chinesen darin aufgeklärt: „In Schweden kacken wir nicht vor historische Gebäude.“ Grund dafür sind ältere Berichte über einen entsprechenden Zwischenfall vor dem Pariser Louvre. Die TV-Satiriker hatten den Beitrag zudem mit Untertiteln in Mandarin auf die große chinesische Videointernetseite Youku gelegt.

China tobt nun vor Wut, im Internet wurde das Video über 34 Millionen Mal angeschaut. Das Außenministerium in Peking erklärte, dass der Beitrag „rassistisch“ sei, und forderte erneut eine Entschuldigung. Diese wurde von SVT zum Teil auch geliefert. Der Sender erklärte darin jedoch auch, sich nicht bei einem Regime für Satire zu entschuldigen.

Viele Chinesen wollen Schweden nun mittels ökonomischem Druck bestrafen. Neben Absagen von Urlauben in Schweden wird in chinesischen Internetforen auch zum allgemeinen Boykott von schwedischen Waren ausgerufen. Namentlich genannt werden dabei vor allem der Textilriese H&M und die Möbelkette Ikea, die beide in China Hunderte Niederlassungen haben. Darüber hinaus trifft der Bannstrahl der Chinesen auch den Autohersteller Volvo – was doch etwas pikant ist. Schließlich gehört Volvo seit 2010 dem chinesischen Autokonzern Geely.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)