Eurowings bezahlt Mitarbeiter fairer

Wien. Für den Flugstandort Wien verlief 2018 bisher durchaus erfreulich. Startete das Jahr noch mit der Unsicherheit über die Zukunft der ehemaligen Air-Berlin-Tochter Niki, so gab es in den vergangenen Monaten einen richtiggehend konzertierten Landeanflug einer Reihe von Billigfliegern in der Bundeshauptstadt. Neben dem Niki-Nachfolger Laudamotion fliegen seit dem Sommer auch Level, eine Tochter der British Airways-Mutter IAG, und die ungarische Wizzair den Flughafen in Schwechat an. Zudem hat in Wien bereits seit einigen Jahren die Lufthansa-Billigtochter Eurowings ihren Hauptsitz. Die britische Easyjet verlegte ebenfalls bereits 2017 aufgrund des Brexit ein Drittel ihres Geschäfts in einen Firmensitz in Österreich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)