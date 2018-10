Erdogan kündigt neue Investitionen von Siemens in der Türkei an

Nach seinem Besuch in Deutschland hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan neue Investitionen von Siemens in der Türkei angekündigt. Wie die Zeitung "Hürriyet" am Montag berichtete, sagte Erdogan am Samstag vor Reportern auf dem Heimflug aus Köln, er habe in Berlin Siemens-Chef Joe Kaeser getroffen. Das Unternehmen erwäge die Produktion von medizinischen Geräten in der Türkei.

Bei dem Arbeitsfrühstück mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag sei es auch um eine Kooperation mit Siemens im Bahnbereich gegangen. "Bei dem Frühstück mit Merkel haben wir auch die Frage der Eisenbahnen diskutiert. Wir werden diese Frage weiter verfolgen", sagte Erdogan. Der "Spiegel" hatte im September berichtet, Siemens sei im Gespräch für einen Auftrag zum Ausbau des türkischen Eisenbahnnetzes im Wert von 35 Milliarden Euro.

Bei dem Frühstück habe sich das Gespräch vor allem um Wirtschaftsfragen gedreht, sagte Erdogan, der angesichts der Währungskrise in der Türkei dringend neue Investitionen aus dem Ausland benötigt. Die entsprechenden Ministerien würden die Gespräche weiterführen, und am 25. Oktober werde Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit einer großen Wirtschaftsdelegation die Türkei besuchen, sagte Erdogan.

Türkische Industrie schwächelt

Unterdessen wurde bekannt, dass die türkische Industrie im Zuge der Krise der heimischen Wirtschaft so viel Schwung wie seit neuneinhalb Jahren nicht verliert. Die Betriebe drosselten im September ihre Produktion und mussten erneut ein Auftragsminus wegstecken, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Markit-Instituts unter rund 400 Unternehmen hervorgeht. Zudem schwächelte die Beschäftigung. Der Markit-Einkaufsmanagerindex sank kräftig um 3,4 auf 42,7 Punkte und damit den sechsten Monat in Folge. Das Barometer signalisiert bei Werten unter 50 Zählern ein Schrumpfen der Geschäftstätigkeit.

Die Türkei steckt mitten in einer Wirtschaftskrise. Die Inflation droht außer Kontrolle zu geraten und die Landeswährung Lira hat in diesem Jahr rund 40 Prozent an Wert verloren. Investoren ziehen Geld ab, weil Präsident Recep Tayyip Erdogan mit den USA im Clinch liegt und Druck auf die Notenbank ausübt. Zuletzt senkte die türkische Regierung ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr.

(APA/AFP)