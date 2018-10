USA/Kanada: Trumps schöne neue Handelswelt

New York. Es sei sinnlos, Justin Trudeau zu treffen, erklärte Donald Trump vergangene Woche in einem vollen Pressesaal in New York. Die Vorstellungen der Staatschefs seien zu unterschiedlich, ein Handelsdeal mit Kanada in weiter Ferne. Vier Tage später hat man sich geeinigt, und wieder einmal zeigt sich: Trump hat kein Problem damit, seine Meinung zu ändern. Unberechenbarkeit ist eine entscheidende Charaktereigenschaft des US-Präsidenten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2018)