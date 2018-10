Wie viel Einfamilienhäuser in Österreich kosten

Nach einem leichten Durchhänger 2017 steigt der Einfamilienhausmarkt im ersten Halbjahr 2018 auf ein neues All-Time-High: Bei den Verkäufszahlen ein Plus von 19,9 Prozent zum Vorjahr und ein Plus von 12,5 Prozent zum bisherigen Rekordjahr 2015. Das zeigt der aktuelle RE/MAX ImmoSpiegel. Das bedeutet im Fünf-Jahresvergleich eine Steigerung bei den gehandelten Einfamilienhäusern von 52,2 Prozent. 5.919 Einfamilienhäuser wechselten im amtlichen Grundbuch die Eigentümer. Die Käufer bezahlten dafür in Summe 1,66 Mrd. Euro, um 325 Mio. Euro oder 24,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2017.

Der Kaufpreis für ein Einfamilienhaus im Österreichschnitt lag heuer bei 236.898 Euro und damit um 6,1 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2017. „Dieser Preisanstieg liegt damit deutlich unter dem des Vorjahres. Es besteht zwar weiterhin eine sehr gute Nachfrage, aber im Gegensatz zum Vorjahr hat sich die Angebotssituation für Einfamilienhäuser in vielen Regionen leicht entspannt. Die aktuell noch immer einmalig niedrigen Kreditzinsen werden genutzt und in optimale Lebensqualität investiert. Denn ein eigenes Haus ist noch immer der Wohntraum der meisten Österreicherinnen und Österreicher“, sagt der Geschäftsführer von RE/MAX Austria, Bernhard Reikersdorfer.

Das teuerste Pfalster auf Bezirksebene ist Kitzbühel, wo für ein Einfamilienhaus im Schnitt 1,3 Millionen bezhalt wurden. Dahinter folgen Innsbruck Stadt mit 1,0 Mio., die Stadt Salzburg mit 718.013 Euro und Wien mit 585.037 Euro.

Hier die Bezirke im Überblick:

Aktuell liegt die Anzahl der angebotenen Einfamilienhäuser in Österreich mengenmäßig um rund 8,3 Prozent über dem Wert des Vorjahres. „Die Anzahl der am Markt verfügbaren Einfamilienhäuser in Österreich ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Dies hat dazu geführt, dass die Preissteigerungen wesentlich geringer ausgefallen sind als im Vorjahr. Aufgrund der starken Nachfrage ist in vielen Regionen aber weiterhin mit zumindest moderat steigenden Preisen zu rechnen“, so Reikersdorfer.

(red./herbas)