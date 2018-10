Was der deutsche Diesel-Deal für Österreich bedeutet

Wien. Wie schön: Die große Koalition in Berlin präsentiert den Autoherstellern die Rechnung dafür, dass ihre Dieselmodelle zu viele Stickoxide ausstoßen. Die Besitzer werden von Fahrverboten verschont, die Steuerzahler soll es nur wenig kosten. So könnte man, mit viel Wohlwollen, die Einigung zu nachtschlafender Stunde deuten. Und in Österreich? „Wir schauen uns an, was in Deutschland läuft“, hieß es im Vorfeld von Norbert Hofer. Aber schon am Dienstag winkte der FPÖ-Verkehrsminister ab: Die Deutschen seien „kein Vorbild“, die Ausgangslage ganz anders, weil ja keine Fahrverbote drohen. Aber stimmt das auch?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)