Metaller: Gewerkschaft will "Zerstörung des KV und Sozialabbau" verhindern

Am Dienstag war die zweite Verhandlungsrunde der Metaller zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern nach acht Stunden ergebnislos unterbrochen worden. Bei den rahmenrechtlichen Forderungen zur Arbeitszeit gab es keine Annäherung. Ebenso wenig gab es kein Gegenangebot der Arbeitgeber für Lohn- und Gehaltserhöhungen, monierte die Gewerkschaft in einer Aussendung. "Wir sehen uns nach dieser Verhandlungsrunde in unseren Forderungen bestätigt. Bei der nächsten Verhandlungsrunde wollen wir Klartext sprechen", bekräftigen ie beiden Verhandlungsleiter Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp). Christian Knill, Sprecher der Arbeitgeberseite, sprach sich einmal mehr gegen eine "Milliardenbelastung" aus, die die Arbeitnehmer mit Forderungen den Betrieben abverlangen würden.

Heftig kritisierten die beiden Gewerkschafter die von den Arbeitgebern vorgeschlagene Entrümpelung nicht zeitgemäßer Regelungen. Hinter irreführenden PR-Überschriften wie „Kollektivvertrag 4.0“ verschleiere der Fachverband der Metaller geplante Verschlechterungen für die ArbeitnehmerInnen. Die im Kollektivvertrag geregelten Freizeittage für ArbeitnehmerInnen etwa bei Heirat oder Umzug sind laut Zeitungsbericht den Arbeitgebern ein Dorn im Auge, so die Gewerkschafter in einer Aussendung.

Wenn Arbeitgeber eine Vereinfachung des Kollektivvertrages fordern, dann heißt das in Wahrheit Zerstörung des KV und Sozialabbau für Beschäftigte“, kritisieren die beiden Verhandlungsleiter. Wir werden keine Verschlechterungen zulassen, so Wimmer und Dürtscher unisono und wollen, wenn notwendig, alle gewerkschaftlichen Maßnahmen ausschöpfen.

Die Arbeitnehmer wollen fünf Prozent mehr Lohn/Gehalt und umfangreiche Zugeständnisse wegen der neuen Arbeitszeitregeln. Die Lohnforderung lehnen die Arbeitgeber als blauäugig ab. Für die Arbeitszeitregelung könne es keine Kompensation seitens der Betriebe geben.

