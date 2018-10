Wirecard greift Banken frontal an

Der vom Österreicher Markus Braun geleitete börsennotierte Zahlungsdienstleister Wirecard will den etablierten Banken Privatkunden abspenstig machen. Wirecard wolle sein mobiles Bezahlsystem Boon zu einem Smartphone-Konto ausbauen, sagte der Vorstandschef dem

deutschen "Handelsblatt".

"Künftig sollen die Kunden via Boon Überweisungen tätigen können,

Kredite ausleihen und Versicherungen abschließen", so Braun. Die

Bezahllösung Boon ging im Jahr 2015 an den Start und hat heute

bereits 35 Millionen Kunden weltweit.

Wirecard ist keine klassische Bank, besitzt aber eine Banklizenz.

Die Marke Boon solle künftig durch immer mehr Mehrwertleistungen

erweitert werden, sagte Braun. So spreche das Unternehmen bereits

mit großen Versicherern über Kooperationen. "Beispielsweise sollen

die Kunden ein Luxus- oder Elektronikprodukt beim Kauf gleich

versichern können", sagte Braun.

Wirecard ist erst kürzlich in den deutschen Leitindex DAX aufgestiegen und warf das DAX-Gründungsmitglied Commerzbank aus dem Index.