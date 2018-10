Nachruf: Der polternde Intellektuelle

Herbert Tumpel (1948–2018) studierte Nationalökonomie und arbeitete in der Folge im Volkswirtschaftlichen Referat des ÖGB, das er schlussendlich leitete. Von 1997 bis 2013 war er Präsident der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeitskammer. In die Kritik geriet er in der Bawag-Affäre, weil er als Aufsichtsratschef die Wiederaufnahme der verlustreichen Karibik-Geschäfte abgesegnete.