E-Scooter: Da rollt ein Markt unter Strom an

Wien. Jetzt stehen und flitzen sie also in Wien herum: die elektrisch betriebenen Tretroller der US-Verleihfirmen Lime und Bird. Die Dinger kann man per App buchen und entriegeln, sie rollen mit bis zu 24 km/h über Radwege und Straßen und werden nach Gebrauch irgendwo abgestellt – „Free Floating“, wie das Fachleute nennen. Die Wiener wundern sich über die Kuriosität, raunzen, wenn sie ihnen den freien Gang oder die freie Fahrt behindert, und verheißen ihr, mit der hier üblichen Skepsis, eine ähnlich kurze Überlebensdauer wie der Invasion chinesischer Leihfahrräder. Eine komische Mode halt, bald überstanden. Wenn sie sich da nur nicht irren: Ein Blick in die USA zeigt, dass tatsächlich eine Revolution der urbanen Mobilität anrollen könnte. Und das heißt auch: eine neue Quelle für Daten, die Tech-Konzerne anzapfen – und auf die sich mit voller Kriegskasse stürzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.10.2018)