Kleiner Crash - Griechische Banken in der Krise

Die griechische Erfolgsstory bröckelt: Nach dem Ausstieg Griechenlands aus dem europäischen Rettungsschirm sollte die Wirtschaft des Landes endlich wieder in Fahrt kommen und die steinernen Jahre der Rezession vergessen lassen; doch zumindest bei den griechischen Banken ist das Gegenteil der Fall – die Börsenkurse der vier griechischen Systembanken sinken ständig, und diese Woche kam es unerwartet zu einem kleinen Bankenkrach. Am schwersten erwischte es das größte griechische Kreditinstitut, die Piraeus-Bank: Am Dienstag fiel ihr Börsenwert um 13 Prozent, am Mittwoch gar um 21. Seit Ende April haben die Aktien der Bank 60 Prozent verloren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.10.2018)