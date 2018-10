Wirtschaftsnobelpreis geht an US-Ökonomen Nordhaus und Romer

Mit dem diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis werden die beiden US-Forscher William Nordhaus und Paul Romer ausgezeichnet. Die Wissenschafter würden für ihre Arbeiten zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum geehrt, erklärte das Preiskomitee am Montag in Stockholm. Die Forschung von Nordhaus und Romer habe erheblich zu einem besseren Verständnis von nachhaltigem Wirtschaftswachstum im Zusammenhang mit Klimawandel und technischem Fortschritt beigetragen, so die Akademie. Sie hätten Modelle konstruiert, "die erklären, wie die Marktwirtschaft mit Natur und Wissen interagiert".

Nordhaus ist Professor an der Yale Universität, Romer lehrt an der Stern School of Business in New York. Außerdem war er bis Anfang 2018 Chefökonom der Weltbank. Für Aufregung sorgte er während seiner kurzen Amtszeit unter anderem mit seiner unbeliebten Forderung nach leicht verständlichen Berichten.

Nordhaus mit Ex-Präsident Bill Clinton (Archivbild). – APA/AFP/PAUL J. RICHARDS

Im Vorjahr ging der Preis ebenfalls an einen US-Forscher, an den Verhaltensökonom Richard H. Thaler.

Der mit umgerechnet neun Millionen schwedischen Kronen (865.000 Euro) dotierte Wirtschaftsnobelpreis geht nicht auf das Testament des Erfinders Alfred Nobel zurück und gilt daher nicht als klassischer Nobelpreis. Die schwedische Reichsbank stiftete den Preis nachträglich. Nur ein Österreicher wurde bisher geehrt: Friedrich August von Hayek wurde 1974 für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Geld- und Konjunkturtheorie und seine Analysen der wechselseitigen Abhängigkeit von wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Verhältnissen ausgezeichnet. Bisher wurde auch nur ein deutscher Ökonom geehrt: der Bonner Spieltheoretiker Reinhard Selten im Jahr 1994. Zudem wurde die Ehre bisher nur einer Frau zuteil: 2006 bekam die US-Umweltökonomin Elinor Ostrom den Wirtschafts-Nobelpreis.

(APA/Red.)