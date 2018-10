Ein Nobelpreis als Weckruf an die Politik

Stockholm. Hätte die Welt die Ideen des Bill Nordhaus früher ernst genommen, dann wäre es mit dem Klimawandel und der Erderwärmung vielleicht nie so weit gekommen. Immerhin arbeitet sich der US-Amerikaner seit bald 50 Jahren an den Zusammenhängen zwischen Wirtschaftswachstum und Umwelt ab und gilt als Erfinder des Zwei-Grad-Ziels. Dass er jetzt gemeinsam mit dem ebenfalls aus den USA stammenden Paul Romer den Wirtschaftsnobelpreis erhält, ist also kein Zufall.

Das Timing ist diesmal auffällig. Nicht nur, weil die Klimaforscher wieder vor der Erwärmung warnen. Sondern auch, weil Nordhaus' Idee einer globalen Steuer auf CO2-Emissionen heute fast so weit von der Umsetzung entfernt scheint wie 1970. Dass Donald Trump auf den Plänen zur internationalen Kooperation bei der Bekämpfung des Klimawandels herumtrampelt, dürfte das schwedische Komitee zusätzlich motiviert haben. Nachdem in den vergangenen Jahren Wissenschaftler aus dem Gebiet der Verhaltens- und Vertragsökonomie ausgezeichnet wurden, deren Wirkung über ihren Forschungsbereich hinaus überschaubar geblieben ist, kann die Verleihung des heurigen Wirtschaftsnobelpreises auch als Signal an die Politik interpretiert werden. Nach dem Motto: „Tut was. Es ist noch nicht zu spät.“

Romer, der seinen Posten als Chefökonom der Weltbank im Jänner abgegeben hat und wieder an die Stern School of Business an der New York University zurückgekehrt ist, reagierte auf Twitter mit großer Freude und Optimismus auf die Verleihung des Preises an ihn und Nordhaus. Romer, der bisher keine 25.000 Abonnenten auf dem Kurznachrichtendienst hat, will seine neue Popularität nutzen.

Er verwies auf einen Beitrag aus dem Jahr 2016, in dem er den Fortschritt beim Kampf gegen den Klimawandel beschreibt. Auch wie die Arbeit von Nordhaus und Romer zusammenpasst, wird erklärt. Während Yale-Ökomom Nordhaus für das erste Modell der „Ökonomie des Klimawandels“ bekannt wurde, argumentiert Romer schon lang für „smarte“ Regulierungsansätze, die technische Innovationen vorantreiben, damit Probleme gelöst werden.

Nordhaus fasst sich kurz

Eine CO2-Steuer dürfe keineswegs als Einnahmequelle für Staaten gesehen werden, schrieb Romer damals. „Das ist eine Steuer, die die Leute vermeiden sollen. Wir wollen, dass die Menschen clevere Wege finden, Dinge zu bekommen, die sie wollen – ohne die Steuer zahlen zu müssen.“

Ebenfalls auf Twitter erklärte der Ökonom Justin Wolfers (150.000 Abonnenten) die Kombination aus Romer und Nordhaus: „Das hat Sinn, weil beide auf die Widersprüche im Herzen des Kapitalismus aufmerksam machen. Es geht um Marktversagen. Auf sich allein gestellt werden Märkte zu viel Verschmutzung (Nordhaus) und zu wenige Ideen produzieren (Romer).“

Bill Nordhaus nutzte die Gelegenheit, um seinen rund 1000 Abonnenten einen allerersten Tweet zu schicken: „Sehr geehrt und sehr glücklich! Danke!“ (jil)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)