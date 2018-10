Firmen: Je jünger desto mehr pleitegefährdet

Die Imperial-Gruppe, der Autozubehörhändler Forstinger, die Bekleidungskette Vögele: Gut 5000 Unternehmen sind im Vorjahr in die Insolvenz geschlittert - und heuer dürften es ebensoviele sein. Das klingt nach viel, gemessen an der Zahl aller heimischen Unternehmen und Selbstständigen "erwischt" es nur 1,23 Prozent. Am Höhepunkt der durch die Lehmann-Pleite vor zehn Jahren ausgelösten Finanz- und Wirtschaftskrise lag die Ausfallsrate im Jahr 2009 bei 1,7 Prozent. Das ergab eine aktuelle Studie, die die Creditreform in Kooperation mit dem Wirtschaftsprofessor Walter S. A. Schwaiger von der TU Wien (Leiter des Instituts für Managementwissenschaften, Finanzwirtschaft und Controlling) erarbeitet hat.

Zur Messung von Unternehmensausfällen wurden erstmals nicht nur die Insolvenzen, sondern auch die Ausfallsereignisse nach Definition von "Basel III" herangezogen. Demnach gilt ein Unternehmen als ausgefallen, wenn es über 90 Tage im Zahlungsverzug ist bzw. wenn es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen wird können. Dies korrespondiert mit dem Creditreform-Bonitätsindex, der von 100 (hervorragende Bonität) bis 600 (Insolvenz) reicht. Ab einem Bonitätsindex von 500 gilt eine Forderung als ausgefallen. Anhand der Ausfallraten sollte die Studie die derzeitige Risikosituation österreichischer Unternehmen beleuchten.

Robuster als deutsche Firmen

Mit der Rate von 1,23 Prozent sind österreichische Unternehmen auch krisenresistenter als deutsche Firmen. Nach einer korrespondierenden Creditreform-Studie in Deutschland beträgt die Ausfallrate bei Österreichs wichtigstem Wirtschaftspartner 1,44 Prozent. Im Zehn-Jahres-Vergleich betrachtet fielen 1,48 Prozent der österreichischen Unternehmen aus.

Wie die Studie auch zeigt, sind junge Unternehmen besonders pleitegefährdet. Oder, umgekehrt ausgedrückt: die Ausfallrate sinkt mit dem Unternehmensalter signifikant. Während bei Unternehmen, die jünger als zwei Jahre sind, die Ausfallrate 3,74 Prozent beträgt, so sind nur 0,7 Prozent der Unternehmen, die schon zehn und mehr Jahre am Markt sind, von Ausfällen betroffen.

Bei den zehn analysierten Branchen zeigt sich die Grundstoff- und Chemieindustrie, der Großhandel und die Konsumgüter-Produktion am robustesten. Am anderen Ende der Skala liegen das Transportwesen, das Baugewerbe und Konsumnahe Dienstleistungen.

Setzt man die Entwicklung der Ausfallrate in Korrelation zur Veränderung des realen, inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukts, zeigt sich eine deutlich gegenläufige Entwicklung. Oder, anders ausgedrückt: Je besser die Konjunktur läuft, desto weniger Firmenpleiten gibt es. Laut Schwaiger ist die Wirtschaftslage zu 65 Prozent für die Ausfallrate verantwortlich. Andere Ursachen sind Managementfehler, Kapitalmangel, und/oder ein verschärfter Wettbewerb.