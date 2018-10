Frühpensionisten sterben früher

Wien. Aus Spargründen kommt es immer wieder vor, dass ältere Mitarbeiter in Frühpension geschickt werden. Doch damit wird den Betroffenen nicht immer ein guter Dienst erwiesen. Wissenschaftler von der Universität Zürich zeigen in einer nun veröffentlichten Studie, dass es einen Zusammenhang zwischen einem frühen Pensionsantritt und der Sterblichkeit gibt. Die Studienergebnisse und weitere Details erfahren Sie in diesem Artikel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.10.2018)