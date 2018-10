Studie: Toyota hat in Deutschland die meisten Fans

Der japanische Autobauer Toyota hat hat von den nach Marktanteilen zehn wichtigsten Automarken in Deutschland die meisten Fans. Das ergab die Studie "Fanfocus Deutschland" des Mainzer Marktforschungsunternehmen 2HMforum. Der Anteil der Fans, also der emotional gebunden und hochzufriedenen Kunden, liegt bei Toyota bei 41 Prozent. Das sind deutlich mehr als bei BMW auf dem zweiten Platz. Toyota wird von seinen Kunden als deutlich zuverlässiger, glaubwürdiger und seriöser wahrgenommen als seine Wettbewerber, erklärt Studienleiter Jonas Lang. Dadurch macht die Marke seine Kunden zu loyalen Fans und besten Weiterempfehlern.

Der größte Verlierer in der Studie ist Volkswagen. Die negativen Schlagzeilen wie "Diesel-Skandal" und "Abgasmanipulationen" schlagen sich auch in den Kundenbeziehungen des Unternehmens nieder: Nur 14 Prozent der VW-Kunden zählen zu den Fans. 28 Prozent, also doppelt so viele Kunden, lassen sich der Gruppe der Gegner zuordnen.

Vor drei Jahren hatten die Wolfsburger bei der gleichen Studie

noch 22 Prozent Fans, weitere 32 Prozent zufriedene Kunden, nur 8 Prozent Gegner und war somit im guten Mittelfeld unter den Autobauern. Die VW-Kunden wurden damals direkt nach dem Bekanntwerden der Abgas-Affäre die VW-Kunden befragt. Dass sich die Fan-Quote eine ganze Weile stabil gehalten habe, sei typisch für das echte Fanverhalten: Sie stehen zu ihrem Unternehmen auch in schweren Zeiten, sagt Lang. Misslungene Kommunikation, Salami-Taktik in der Krisenbewältigung und die lange Unklarheit über die Diesel-Nachrüstung ließen die Fans nach und nach abwandern.

In der aktuellen Studie 2018 wird VW von seinen Kunden - im Vergleich zu den anderen Automarken - als am wenigsten seriös, glaubwürdig, fair und am wenigsten professionell wahrgenommen. Interessanterweise musste Audi - ebenfalls dem Volkswagen-Konzern zugehörig und vom Abgasskandal betroffen - im Vergleich zu 2015 nur einen Platz im Fan-Ranking einbüßen.

>>> Studie „Fanfocus Deutschland“

