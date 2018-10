Liest du noch, oder streamst du schon?

Wien. Buchhändlerin Petra Hartlieb weiß es aus dem eigenen Freundeskreis: „Die intellektuellen Freunde, die früher ein Buch pro Woche gelesen haben, lesen jetzt vielleicht ein halbes und streamen dafür zwei Serien.“ Über das eigene Geschäft könne sie nicht klagen. Schließlich spüre sie, dass „die Leute, die lesen, wieder verstärkt in den Fachhandel kommen“ – also etwa in ihre zwei kleinen Wiener Läden. „Den Schwund an Lesern kann man sich aber nicht schönreden.“



Hartlieb ist zurzeit auf dem wichtigsten Literaturevent des Jahres: Die weltgrößte Buchmesse in Frankfurt eröffnete Dienstagabend. Zum 70. Geburtstag verzeichnet sie einen Ausstellerrekord. Der will aber nicht zur Katerstimmung vieler Teilnehmer passen: Große deutsche Verlage wie Rowohlt oder Fischer haben ihre Messefeste abgesagt, andere erscheinen gar nicht erst. In deutschen Feuilletons klagen Verleger über die Erosion in der Branche, unausweichliche feindliche Übernahmen, schlechte Subventionen und millionenfachen Leserschwund.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.10.2018)