Fast eine halbe Million bekommt Hartz-IV seit 13 Jahren dauerhaft

4,25 Millionen erwerbsfähige Leistungsbezieher hat es am Jahresende 2017 im Hartz-IV-System gegeben. Davon sind 468.990 Personen schon seit Januar 2005 „im System“, immerhin ein Anteil von elf Prozent. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dabei gab es ein deutliches West-Ost-Gefälle, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Während im Osten der Anteil der Betroffenen durchschnittlich 15,1 Prozent beträgt, sind es im Westen 9,6 Prozent.

Dabei ist durch den Wirtschaftsaufschwung diese Gruppe der besonders arbeitsmarktferner Sozialleistungsbezieher deutlich geschrumpft: Im Februar 2015 hatte die Bundesagentur noch 821.000 Erwerbsfähige gezählt, die seit dem Inkrafttreten der Hartz-Reform von Grundsicherung lebten. Ihre Zahl ist also in weniger als drei Jahren um rund 43 Prozent gesunken. Neben dem Aufschwung könnte dieser Rückgang auch darauf zurückzuführen sein, dass viele derjenigen, die in den Umbruchzeiten nach der Wiedervereinigung ihre Arbeit verloren und keinen Anschluss mehr gefunden haben, nun das Rentenalter erreichen.

Zu viel Administration

Um den Langzeitarbeitslosen eine Perspektive zu bieten, plant die Regierungskoalition einen „sozialen Arbeitsmarkt“ für diese Gruppe. Demzufolge sollen öffentliche und private Arbeitgeber künftig fünf Jahre lang mit neuen Lohnkostenzuschüssen gefördert werden, falls sie Menschen einstellen, die seit mehr als sieben Jahren von Hartz IV leben.

Die Unionsfraktionen wollen sich damit nicht zufrieden geben. „Das Kernproblem dieser Menschen ist nicht, dass sie für Arbeitgeber zu teuer sind, sondern dass sie niemand an die Hand nimmt.“ Von den insgesamt rund 60.000 Jobcenter-Mitarbeitern ist weniger als die Hälfte mit Betreuung und Vermittlung der Arbeitslosen befasst, da das meiste Personal durch die Berechnung und Bearbeitung von Geld- und Leistungsansprüchen gebunden ist.

