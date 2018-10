Der Klimawandel, das perfekte Problem

Mitte der 1970er-Jahre wussten wir schon, dass wir CO 2- Emissionen radikal reduzieren müssen. Die erste wissenschaftliche Studie zum Thema Klimaökonomie veröffentlichte William Nordhaus bereits 1975. Darin beschrieb er, weshalb der hohe CO 2 -Ausstoß ein Problem sei und welche Folgen er haben werde. Den Wirtschaftsnobelpreis bekommt der US-Forscher gemeinsam mit Paul Romer jedoch erst 43 Jahre später verliehen. Wir schreiben 2018 und die hohen CO 2 -Emissionen sind nach wie vor der größte Treiber für die globale Erwärmung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.10.2018)