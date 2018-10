Ein Loblied auf Chemie am Acker

Von Glyphosat bis Gentechnik: Agrarchemiekonzerne wie Monsanto, Bayer oder Syngenta stehen unter Dauerbeschuss von großen Umweltschutzorganisationen. Politiker und Handelsorganisationen sind längst auf den Zug aufgesprungen. Aber wie berechtigt ist die massive Kritik? Werden damit womöglich nur übertriebene Ängste geschürt? Damit sich die Leser ein umfassendes Bild machen können, lässt "Die Presse" nun einmal die Gegenseite zu Wort kommen – in einem ausführlichen Interview mit Alexandra Brand, der Nachhaltigkeitschefin von Syngenta. Das Schweizer Unternehmen, das vor zwei Jahren vom chinesischen Staatskonzern ChemChina aufgekauft wurde, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Pflanzenschutz und Saatgut.



Konzerne wie Syngenta oder Monsanto sind das natürliche Feindbild für Umweltschutzorganisationen – verantwortlich für den massiven Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden und für nicht absehbare Risken durch Gentechnik. Sie gehören eindeutig zu den Bösen. Wie erleben Sie diese Rolle?



Alexandra Brand: Ich habe diese Rolle angetreten mit dem Mandat, das Unternehmen zu öffnen. Wir können nicht in der Defensive bleiben. Wir müssen verstehen: Was bewegt diese Menschen? Was sind die Ursachen der Kritik? Wo müssen wir uns verändern? Es gibt ein Unbehagen darüber, wie Landwirtschaft heute betrieben wird – das vereint uns. Also ist die Frage: Was können wir beitragen, damit sich etwas ändert? Diesen Dialog möchte ich führen, auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren.



Das haben Sie nett gesagt. Bei uns ist der Ton rauer. Ihr Österreich-Chef Christian Stockmar ist „wütend und enttäuscht“ über die Technologiefeindlichkeit und „ideologische, fast religiöse Standpunkte“ der NGOs.

