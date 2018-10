Der profitable Holzweg

Wann immer sich Tom K. Schäbinger mit Geschäftspartnern in Wien trifft, macht er das im Hotel Le Meridien nahe der Oper. „Das ist einer unserer Referenzkunden“, erzählt er. Schäbinger ist seit vorigem Jahr CEO der Pfleiderer Group. Ein deutsches Unternehmen, das Standorte auch in Polen hat und an der Warschauer Börse gelistet ist. Das Unternehmen produziert Spanplatten. Spanplatten sind in unserem Leben allgegenwärtig. Wir nehmen sie nur nicht mehr wahr. Denn mittlerweile sind sie so raffiniert getarnt, dass wir sie nicht erkennen. „Schaut aus wie Granit, ist aber eine Spanplatte. Schaut aus wie Stahl oder Beton, ist aber eine Spanplatte“, erzählt Schäbinger.



Und genauso dezent wie das Produkt in Hotels, Luxusküchen oder Kreuzfahrtschiffen verarbeitet wird, genauso dezent ist auch die Branche. Von den großen Spanplattenherstellern dieser Welt hört man und sieht man wenig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.10.2018)