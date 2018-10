Deutschland will Anteil der Industriejobs auf 25 Prozent steigern

Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will den Anteil der Industriejobs in den kommenden Jahren erhöhen. "Mein Ziel ist es, dass wir im Jahre 2030 mindestens 25 Prozent Industriearbeitsplätze in Deutschland haben", sagte der CDU-Politiker am Dienstag beim Maschinenbau-Gipfel in Berlin. Derzeit bewege er sich "irgendwo zwischen 21 und 23 Prozent". Andere europäische Länder wie Großbritannien seien den Weg weg von der Industrie, hin zu Dienstleistungen und dem Immobiliensektor gegangen. "Deutschland ist stark, wenn es um den industriellen Sektor geht", sagte Altmaier.

Der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hält die Zielmarke von 25 Prozent für schwierig zu erreichen, aber nicht für völlig unrealistisch. "Es gibt Räder, an denen man drehen kann", sagte Verbandspräsident Carl Martin Welcker und nannte als Beispiel Altmaiers Pläne für eine steuerliche Entlastung der Unternehmen. "Wenn man das alles konsequent machen würde, lässt sich auch die Industrie in Deutschland noch weiter beflügeln", sagte Welcker. "Ich habe Zweifel, dass sich das so einfach umsetzen lässt in der großen Koalition." Noch schwieriger sei es, den Fachkräftemangel rasch zu beheben.

Altmaier erneuerte beim Maschinenbau-Gipfel seinen Vorstoß, die Unternehmen steuerlich zu entlasten. Zusätzliche Finanzierungsspielraume sollten zur Hälfte an diejenigen zurückgegeben werden, die "für diesen Aufschwung verantwortlich sind". Das seien die Unternehmen. "Ich halte eine Entlastung noch in dieser Wahlperiode für dringend notwendig und geboten", sagte Altmaier. In seinem Ministerium wurde ein "Steuerpolitisches 10-Punkte-Aktionsprogramm" verfasst, das jährliche Entlastungen von 20 Milliarden Euro für Unternehmen vorsieht. Kernelement ist eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Zu verlässlichen Rahmenbedingungen gehöre auch, dass der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge auf Dauer unter 40 Prozent des Bruttolohnes gehalten werden. Wenn es nach ihm gehe, solle das "die nächsten 20 Jahre" so bleiben. Er werde als Wirtschaftsminister keiner Entscheidung zustimmen, "die die Sozialversicherungsbeiträge über die magische Grenze von 40 Prozent treibt". FDP-Fraktionsvize Michael Theurer ist ebenfalls für eine Deckelung. "Der Bundeswirtschaftsminister hat mit seiner Forderung nach niedrigen Steuer- und Abgabesätzen völlig recht", sagte Theurer. "Nach den Reformen der Schröder-Ära drohen beide, wieder völlig aus dem Ruder zu laufen."

(Reuters)