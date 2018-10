China: Das 100-Milliarden-Dollar-Start-up

Peking. „Wir sind ein Start-up. Zugegeben: eines mit extrem viel Kapital“, scherzt Laurel Ostfield. Die Kanadierin ist Kommunikationschefin der Anfang 2016 gegründeten Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) in Peking. Im großen Sitzungssaal im 24. Stock haben sich Vertreter von 18 österreichischen Unternehmen eingefunden. Mitarbeiter von Andritz, Kapsch, Plasser & Theurer oder Frequentis. Sie alle wollen von Ostfield wissen, wie sie von den Aktivitäten der AIIB profitieren können.

Die Wirtschaftsdelegation begleitet Finanzminister Hartwig Löger nach Peking. Während der Minister parallel Treffen mit dem chinesischen Finanzminister, Liu Kun, und mit Yi Hiuman absolviert, dem Chef der größten staatlichen Bank Chinas, ICBC, loten die österreichischen Manager ihre Möglichkeiten für neue Projekte in Asien aus. Es sind nicht nur Vertreter von Großkonzernen hier. Wolfgang Krendlesberger ist Chef von Heliovis, einem kleinen Technologieunternehmen aus Niederösterreich, das in China nach Partnern für den Bau von Solarthermie-Anlagen Ausschau hält.

100 Milliarden Dollar haben die 66 Mitgliedstaaten in die AIIB eingebracht, den Löwenanteil stellt China. Es steuert knapp ein Drittel des Kapitals bei, hat aber de facto die totale Kontrolle über die Entwicklungsbank. China agiert also in der AIIB ähnlich wie die USA im Internationalen Währungsfonds und in der Weltbank. AIIB-Chef ist der Chinese Jin Liqun. Er verfügt über umfassende Vollmachten. Wenn im Jänner 2019 die neuen Statuten in Kraft treten, wird er über die meisten Investitionsprojekte allein entscheiden können.

Österreicherin im Direktorium

Für Österreich sitzt Veronika Baumgartner-Putz im Direktorium der Bank. Sie vertritt für ein Jahr auch die Interessen der anderen elf Euroländer, die Mitglied der AIIB sind. Vor allem die Mitgliedschaft Großbritanniens und Deutschlands hat in den USA für eine gewisse Irritation gesorgt. Japan hingegen ist nicht Mitglied der Entwicklungsbank. Und das von China nicht anerkannte Taiwan wurde erst gar nicht gefragt, ob es der Organisation beitreten möchte. Österreich hält übrigens einen Anteil von 0,52 Prozent an der AIIB. Nach China (31 Prozent) sind Indien (8,7), Russland (6,8) und Deutschland (4,67) die größten Geldgeber. „Es gibt auf allen Kontinenten Entwicklungsbanken“, sagt Löger. „Somit hat auch die AIIB eine Berechtigung.“ Wettbewerb sei schließlich immer gut. Österreich sei Gründungsmitglied, um den „Zugang für österreichische Unternehmen zu den asiatischen Märkten zu unterstützen“, betont Löger. 31 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 6,3 Milliarden Euro wurden bisher von der AIIB genehmigt. Die meisten Projekte wurden in Indien, Indonesien und Aserbaidschan finanziert. An einem Projekt in Bangladesch ist auch die Vorarlberger Firma Omicron beteiligt. Fast die Hälfte der durchgeführten Projekte betreffen den Energiesektor. Wichtig sind auch der Verkehrsbereich und die Stadtentwicklung.

Dass es sich bei den von der AIIB finanzierten Infrastrukturprojekten vorwiegend um jene in Verbindung mit der Seidenstraßen-Initiative handelt, wird von Baumgartner-Putz ausdrücklich zurückgewiesen. „Es kommt möglicherweise zu Überlappungen“, sagt sie. Die klare strategische Ausrichtung der AIIB sei es, die Infrastruktur auszubauen. Das geschieht vorwiegend in Asien, es wurden aber auch Projekte in Südamerika und Ägypten finanziert. Ziel der Entwicklungsbank ist es aber nicht, die Armut zu bekämpften. Noch steckt die asiatische Entwicklungsbank in den Kinderschuhen. Ihr künftiges Headquarter wird gerade auf dem ehemaligen Gelände der Olympischen Spiele errichtet, und bis 2020 soll eine Strategie erarbeitet werden, sagt Baumgartner-Putz.

Die AIIB ist also in vielerlei Hinsicht eine bemerkenswerte Institution. Welch ein Start-up hat schon 100 Milliarden Dollar Startkapital eingesammelt, aber noch keine Strategie?

