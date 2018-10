Drohender Staatsbankrott: Italien muss Belgien werden

Wien. Gerade noch zeitgerecht hat die italienische Regierung den umstrittenen Haushaltsplan Montagnacht verabschiedet und zur Prüfung nach Brüssel geschickt. Schon im Vorfeld warnten Ökonomen, dass die Koalition aus linken und rechten Populisten dem überschuldeten Land damit den Weg in den Staatsbankrott ebne. Spätestens wenn Ende Oktober die großen Ratingagenturen ihr Machtwort über das Land sprechen, könne sich Italien in ein zweites Griechenland verwandeln.



Aber das muss nicht sein. Die hohe Staatsverschuldung von 132 Prozent der Wirtschaftsleistung sei noch kein Grund, nur noch über Staatspleite und Schuldenschnitt zu sprechen, schreibt die Brüsseler Ideenschmiede Bruegel. Auch andere hoch verschuldete Euroländer hätten den Weg aus der Schuldenmisere geschafft. Doch dafür müsste Italiens Politik so ziemlich alles anders machen als bisher – und dem Beispiel Belgiens folgen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.10.2018)