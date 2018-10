Trump greift erneut die Fed an - "Meine größte Bedrohung"

US-Präsident Donald Trump hat die US-Notenbank Fed erneut heftig angegriffen. "Die größte Bedrohung für mich ist die Fed", sagte Trump am Dienstag in einem Interview mit dem Sender Fox nach vorab veröffentlichten Auszügen. Er sei "nicht so glücklich" mit einigen Fed-Gouverneuren, die er ernannt habe. "Ich hab dort eine Reihe anderer Leute eingesetzt, mit denen ich auch nicht so glücklich bin", sagte Trump.

Der Präsident hatte Fed-Chef Jerome Powell bereits früher kritisiert. Bei einer Wahlkampfveranstaltung hatte Trump vor kurzem erklärt, die Fed sei verrückt geworden. Die Notenbank hatte zuletzt die Zinsen angehoben. Trump befürchtet dadurch eine Abkühlung der Wirtschaft.

Powell indes warnten vor negativen Folgen eines ungeordneten Brexit für die USA. Das Risiko für US-Banken mit Blick auf britische Banken sei zwar gering, mit Blick auf das europäische Bankensystem aber "bedeutsamer", sagte Powell am Dienstag in Washington. "Eine Verlangsamung der EU-Wirtschaft nach einem Brexit könnte indirekt die (US-)Banken treffen."

Der Brexit sei ein "höchst komplizierter Prozess", sagte Powell. Es müssten "effektive Lösungen" gefunden werden, um eine "Finanzstabilitätskrise" zu vermeiden.

Zuletzt sind die Sorgen vor einem Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen gewachsen. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Mittwoch bei ihrem Gipfel in Brüssel über die festgefahrenen Brexit-Gespräche. Die Verhandlungen zwischen Brüssel und London waren am Sonntag ausgesetzt worden, nachdem beide Seiten sich erneut nicht auf eine Lösung für die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland einigen konnten.

(Reuters)